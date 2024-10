Lanotiziagiornale.it - Corsa al riarmo senza precedenti: nel 2025 il conto per l’Italia sale a 32 miliardi di euro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel quasi totale silenzio dei media mainstream,si sta armando come non aveva mai fatto prima. Non è una metafora, né un’esagerazione: è la fredda realtà che emerge dall’analisi della Legge di Bilancio condotta dall’Osservatorio Milex sulle spese militari italiane. Per la prima volta nella storia della Repubblica il budget militare supera i 30di, attestandosi a 32per il. Di questi, ben 13saranno destinati all’acquisto di nuovi armamenti, segnando un’escalation che supera in percentuale di crescita qualsiasi altra voce di spesa pubblica. Unda record: 32, ma a quale costo? Mentre il dibattito pubblico si concentra su decimali di deficit e su piccoli aggiustamenti della manovra, sta passando inosservato quello che può essere definito il più massicciodella storia repubblicana.