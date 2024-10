Conte: «Nessuno si nasconde. Quello che stiamo facendo quest’anno è inaspettato» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan. Le parole di Conte Si può nascondere dal fatto che il Napoli è «Qua Nessuno si nasconde. Noi vediamo realisticamente, dobbiamo vedere Quello che stiamo facendo quest’anno, dopo dieci giornate ha dell’incredibile ed è inaspettato. Rimaniamo umili e vediamo di partite in partite. Ho le spalle larghe, le responsabilità me le hanno sempre date a prescindere perché ho un nome e una carriera. Ogni partita cerchiamo di fare più punti possibile. Ogni club sa qual è il suo obiettivo. Obiettivo nostro? A inizio anno era prima di tutto l’Europa. Poi se riusciamo a entrare dalla porta principale tanto di guadagnato ma sappiamo che altre cinque o sei squadra hanno la nostra idea. Non vi dimenticate che è una squadra finita 41 punti dietro alla prima in classifica. Ilnapolista.it - Conte: «Nessuno si nasconde. Quello che stiamo facendo quest’anno è inaspettato» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Milan. Le parole diSi puòre dal fatto che il Napoli è «Quasi. Noi vediamo realisticamente, dobbiamo vedereche, dopo dieci giornate ha dell’incredibile ed è. Rimaniamo umili e vediamo di partite in partite. Ho le spalle larghe, le responsabilità me le hanno sempre date a prescindere perché ho un nome e una carriera. Ogni partita cerchiamo di fare più punti possibile. Ogni club sa qual è il suo obiettivo. Obiettivo nostro? A inizio anno era prima di tutto l’Europa. Poi se riusciamo a entrare dalla porta principale tanto di guadagnato ma sappiamo che altre cinque o sei squadra hanno la nostra idea. Non vi dimenticate che è una squadra finita 41 punti dietro alla prima in classifica.

