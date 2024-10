Comune di Pescara: Spese per il G7 rivelano un investimento di 700mila euro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente audizione in Commissione Vigilanza ha sollevato un interessante dibattito riguardo alle Spese sostenute dal Comune di Pescara per ospitare il G7. Con un investimento che ha raggiunto la cifra di circa 700mila euro, i dettagli emersi dai documenti ufficiali suggeriscono una distribuzione delle risorse che merita attenzione. Le ripercussioni di questo evento non riguardano soltanto l’organizzazione, ma pongono interrogativi sul modo in cui il Comune gestisce gli affidamenti. La suddivisione delle Spese del G7 Secondo quanto riportato dal consigliere comunale di opposizione Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo”, la somma totale di 700mila euro è stata così ripartita: 109mila euro per manutenzioni straordinarie, 8mila euro per Spese varie, 5.900 euro per la pulizia dei locali, 17. Gaeta.it - Comune di Pescara: Spese per il G7 rivelano un investimento di 700mila euro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente audizione in Commissione Vigilanza ha sollevato un interessante dibattito riguardo allesostenute daldiper ospitare il G7. Con unche ha raggiunto la cifra di circa, i dettagli emersi dai documenti ufficiali suggeriscono una distribuzione delle risorse che merita attenzione. Le ripercussioni di questo evento non riguardano soltanto l’organizzazione, ma pongono interrogativi sul modo in cui ilgestisce gli affidamenti. La suddivisione delledel G7 Secondo quanto riportato dal consigliere comunale di opposizione Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo”, la somma totale diè stata così ripartita: 109milaper manutenzioni straordinarie, 8milapervarie, 5.900per la pulizia dei locali, 17.

