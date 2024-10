Chocoland 2024 a Napoli fino al 3 novembre in piazza degli Artisti, Vomero (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna Chocoland a Napoli: fino al 3 novembre, in piazza degli Artisti al Vomero, con stand e spettacoli per la sedicesima edizione della festa della cioccolata. Fanpage.it - Chocoland 2024 a Napoli fino al 3 novembre in piazza degli Artisti, Vomero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tornaal 3, inal, con stand e spettacoli per la sedicesima edizione della festa della cioccolata.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Chocoland 2024 a Napoli fino al 3 novembre in piazza degli Artisti, Vomero; Ritorna Chocoland 2024, la terra dei golosi, al Vomero; Halloween al Vomero all'insegna di Chocoland - il programma; Cosa fare a Napoli a novembre 2024? Tutte le attivitĂ da non perdere; Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 1 al 3 novembre 2024; Napoli, Chocoland al Vomero: la collina del cioccolato; Leggi >>>

Chocoland 2024 a Napoli fino al 3 novembre in piazza degli Artisti, Vomero

(fanpage.it)

Torna Chocoland a Napoli: fino al 3 novembre, in piazza degli Artisti al Vomero, con stand e spettacoli per la sedicesima edizione della festa della cioccolata. Torna Chocoland a Napoli: fino al 3 ...

La grande Fiera del Cioccolato torna a Napoli: 6 giorni di festa gratis tra tavolette e dolci

(vesuviolive.it)

Arriva Chocoland, la grande festa del cioccolato che si terrà ancora una volta al Vomero, quartiere di Napoli.

Chocoland torna a Napoli: 6 giorni di stand a ingresso gratis tra dinosauri, show e supereroi

(vesuviolive.it)

A Napoli torna Chocoland, la grande festa del cioccolato che si terrà al Vomero dal 29 ottobre al 3 novembre 2024.

Domani a Napoli parte “Chocoland”

(ilfattovesuviano.it)

Video Chocoland 2024 Video Chocoland 2024

Aprirà domani, martedì 29 ottobre, nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli, il villaggio di "Chocoland la Terra dei Golosi" in programma in piazza ...