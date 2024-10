Casa dolce casa: l’Atalanta al Gewiss per la terza volta consecutiva, c’è il Monza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. “Ci vediamo a casa” recitava lo slogan che quest’estate ha accompagnato la campagna abbonamenti. Non si può dire che non sia appropriato agli incroci di calendario di questo finale di ottobre, visto che in 8 giorni l’Atalanta si trova a giocare tre partite interne consecutive. Dopo lo 0-0 con il Celtic e il 6-1 senza pietà rifilato al Verona, questa sera (mercoledì 3o ottobre, ore 20:45) è il Monza a fare visita ai nerazzurri, nel match della decima giornata di un campionato a cui la Dea sta dando subito la giusta piega. D’altronde c’è una striscia aperta di 3 vittorie consecutive che possono diventare 4 battendo questa sera i brianzoli, che sono capitanati dal grande ex Matteo Pessina (e non hanno Gagliardini per infortunio). Bergamonews.it - Casa dolce casa: l’Atalanta al Gewiss per la terza volta consecutiva, c’è il Monza Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. “Ci vediamo a” recitava lo slogan che quest’estate ha accompagnato la campagna abbonamenti. Non si può dire che non sia appropriato agli incroci di calendario di questo finale di ottobre, visto che in 8 giornisi trova a giocare tre partite interne consecutive. Dopo lo 0-0 con il Celtic e il 6-1 senza pietà rifilato al Verona, questa sera (mercoledì 3o ottobre, ore 20:45) è ila fare visita ai nerazzurri, nel match della decima giornata di un campionato a cui la Dea sta dando subito la giusta piega. D’altronde c’è una striscia aperta di 3 vittorie consecutive che possono diventare 4 battendo questa sera i brianzoli, che sono capitanati dal grande ex Matteo Pessina (e non hanno Gagliardini per infortunio).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Casa dolce casa: l’Atalanta al Gewiss per la terza volta consecutiva, c’è il Monza; Casa dolce casa: 3-2 alla Fiorentina nel nuovo Gewiss Stadium; Serie C Girone A, domani l'Atalanta U23 riceve la Pro Vercelli al "Comunale" di Caravaggio. La vigilia in casa nerazzurra; Casa dolce casa, al Maradona il Napoli non sbaglia un colpo. Tre vittorie casalinghe per le milanesi....; Trento, torna a giocare allo stadio Briamasco; Atalanta, altri tre punti per riprendere quota: a Bergamo arriva il Como, Gasp vara le rotazioni?; Leggi >>>

Venezia-Atalanta 0-2: Pasalic e il solito Retegui, Gasperini va

(corriere.it)

Un gol per tempo e l'Atalanta va: 2-0 in casa del Venezia. Con Pasalic e il solito Retegui, che oltre a trascinare la Dea prosegue nella sua corsa davanti a tutti per gol segnati in campionato: ...

Atalanta, migliorano gli acciaccati

(calcioatalanta.it)

Arrivano buone notizie da Zingonia. In casa Atalanta, infatti, Gian Piero Gasperini ha visto Djimsiti e Ruggeri lavorare parzialmente con il gruppo. Toloi e Scalvini hanno svolto lavoro individuale, ...

L'Atalanta non sfonda e il Celtic strappa lo 0-0

(msn.com)

AGI - Nella terza giornata della Champions League l'Atalanta non va oltre un amaro pareggio in casa con il Celtic. Al Gewiss Stadium finisce 0-0 nonostante diverse ottime occasioni create dai ...

Atalanta, si rivede Lookman con il gruppo. Djimsiti e Ruggeri sulla via del recupero

(tuttomercatoweb.com)

Ancora tanti assenti in casa Atalanta a pochi giorni dalla ripresa del campionato: oggi sono tornati al lavoro a Zingonia Lookman (in gruppo) e Sulemana (“scarico”). Per quanto riguarda gli ...