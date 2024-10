Black Doves: Keira Knightley e Ben Whishaw nel primo trailer della serie spy-thriller Netflix (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato diffuso il primo trailer della serie thriller Black Doves di Netflix, che vede come protagonisti Keira Knightley e Ben Whishaw. Keira Knightley ora è una spia. L'attrice sarà la protagonista della serie Netflix Black Doves, creata da Joe Barton (The Lazarus Project), al fianco di Ben Whishaw. Si tratta del primo ruolo televisivo live-action dell'attrice da quando, da adolescente, è diventata famosa in Sognando Beckham e Pirati dei Caraibi. Whishaw è stato visto l'ultima volta sul piccolo schermo nel successo della BBC/AMC 2022 This Is Going to Hurt. Keira Knightley: il suo ex Jamie Dornan si sentiva minacciato dall'enorme successo dell'attrice Tutto ciò che c'è da sapere sulla serie Black Doves "è un thriller di spionaggio molto eccitante ambientato a Movieplayer.it - Black Doves: Keira Knightley e Ben Whishaw nel primo trailer della serie spy-thriller Netflix Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stato diffuso ildi, che vede come protagonistie Benora è una spia. L'attrice sarà la protagonista, creata da Joe Barton (The Lazarus Project), al fianco di Ben. Si tratta delruolo televisivo live-action dell'attrice da quando, da adolescente, è diventata famosa in Sognando Beckham e Pirati dei Caraibi.è stato visto l'ultima volta sul piccolo schermo nel successoBBC/AMC 2022 This Is Going to Hurt.: il suo ex Jamie Dornan si sentiva minacciato dall'enorme successo dell'attrice Tutto ciò che c'è da sapere sulla"è undi spionaggio molto eccitante ambientato a

Black Doves: Keira Knightley e Ben Whishaw nel primo trailer della serie spy-thriller Netflix

È stato diffuso il primo trailer della serie thriller Black Doves di Netflix, che vede come protagonisti Keira Knightley e Ben Whishaw.

‘Black Doves’ Trailer: Keira Knightley & Ben Whishaw Star In A New Netflix Spy Thriller From Joe Barton

Black Doves,' a new spy thriller from Joe Barton for Netflix stars Keira Knightley & Ben Whishaw and arrives in December.

Keira Knightley gets her badass moment in Netflix's Black Doves trailer

The show follows Knightley as Helen Webb, a seemingly ordinary mother who has secretly been feeding her politician husband’s secrets to the espionage organization the Black Doves for the last decade.

Black Doves, la nuova serie thriller con Keira Knightley

La serie tv thriller di spionaggio è un regalo di Natale in anticipo. Ecco le cose da sapere su trama, cast e data di uscita. Ci sono già novità anche sulla stagione 2 ...