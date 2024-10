Alluvioni nel pisano, sale la conta dei danni: 4 milioni per lavori in somma urgenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue la conta dei danni della Provincia di Pisa a seguito degli eventi alluvionali dell'ultimo mese che hanno investito la Valdicecina e parte del territorio pisano. Nella mattinata di martedì 29 ottobre il presidente della Provincia Massimiliano Angori insieme al dirigente provinciale alla Pisatoday.it - Alluvioni nel pisano, sale la conta dei danni: 4 milioni per lavori in somma urgenza Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prosegue ladeidella Provincia di Pisa a seguito degli eventi alluvionali dell'ultimo mese che hanno investito la Valdicecina e parte del territorio. Nella mattinata di martedì 29 ottobre il presidente della Provincia Massimiliano Angori insieme al dirigente provinciale alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Alluvioni nel pisano, sale la conta dei danni: 4 milioni per lavori in somma urgenza; Alluvione in Toscana: la conta dei morti sale a 5; Meteo, maltempo a Tradate oggi: tetti scoperchiati e danni anche nei comuni circostanti; Leggi >>>

Alluvione, sale la conta dei danni sui territori della Provincia di Pisa

(gonews.it)

rosegue la conta dei danni della Provincia di Pisa a seguito degli eventi alluvionali dell'ultimo mese che hanno investito la ValdiCecina e parte del ...

Maltempo nel Pisano, alluvioni e danni ingenti

(informazione.it)

Il maltempo ha colpito duramente la zona di Le Badie , nel Pisano, provocando disastri che sono stati documentati anche attraverso immagini riprese da droni. I vigili del fuoco sono stati impegnati in ...

Un’altra notte con l’acqua alla gola. Nel Pisano e a Cecina non c’è tregua

(informazione.it)

Ne parlano anche altre testate Le immagini dell'alluvione e dei disastri provocati dal maltempo nella zona di Le Badie, in provincia di Castellina Marittima, nel Pisano. I vigili del fuoco sono ...

Meteo: Alluvioni in serie sull'Italia, cosa sta accadendo e cosa dobbiamo aspettarci ancora

(ilmeteo.it)

Troppe alluvioni da nord a sud; tutta l'Italia sempre più di frequente fa i conti con ondate di maltempo ed eventi meteo estremi come nubifragi, grandinate ma anche ondate di calore e siccità.