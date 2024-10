Alluvione in Toscana: Governo Meloni firma stato emergenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alluvione in Toscana: Governo Meloni firma stato emergenza Alluvione in Toscana, il Governo Meloni ha firmato la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, “in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa. Per i primi interventi sono stati stanziati otto milioni e 700mila euro”. A Montecatini Val di Cecina il 23 settembre il fiume Sterza in piena ha portato via con sé una nonna e il nipotino di sei mesi. Corrieretoscano.it - Alluvione in Toscana: Governo Meloni firma stato emergenza Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)inin, ilhato la dichiarazione dellodi, per la durata di dodici mesi, “in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa. Per i primi interventi sono stati stanziati otto milioni e 700mila euro”. A Montecatini Val di Cecina il 23 settembre il fiume Sterza in piena ha portato via con sé una nonna e il nipotino di sei mesi.

