Alluvione, dichiarato lo stato di emergenza per i comuni della Valdicecina e del livornese

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Livorno 30 ottobre 2024 - "Dopo l'ultima ondata di maltempo per le province lombarde e toscane èloed èdeciso un primo stanziamento per intervento urgenti". Lo annuncia Manfredi Potenti senatoreLega. "Lo ha deliberato il Governo nella seduta del 29 ottobre 2024, su proposta del ministro per la Protezione civile. - spiega il senatore Potenti - Dopo gli eccezionali eventi meteorologici del 18 e 23 settembre 2024 che hanno colpito anche i territori toscani e in particolare le province di Firenze, Livorno e Pisa, arriva dal Governo per iflagellati lodidurata di 12 mesi.