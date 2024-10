Zelensky, maggiore scambio di informazioni con la Corea del Sud (Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente della Corea del Sud, Yun Seok-yol, sul coinvolgimento dell'esercito nordCoreano nell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Abbiano concordato di intensificare lo scambio di informazioni e competenze a tutti i livelli, compreso quello più alto, al fine di sviluppare una strategia d'azione e un elenco di contromisure in risposta all'escalation, e di coinvolgere partner comuni nella cooperazione", si legge in un messaggio pubblicato su Telegram. Quotidiano.net - Zelensky, maggiore scambio di informazioni con la Corea del Sud Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha reso noto di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente delladel Sud, Yun Seok-yol, sul coinvolgimento dell'esercito nordno nell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Abbiano concordato di intensificare lodie competenze a tutti i livelli, compreso quello più alto, al fine di sviluppare una strategia d'azione e un elenco di contromisure in risposta all'escalation, e di coinvolgere partner comuni nella cooperazione", si legge in un messaggio pubblicato su Telegram.

