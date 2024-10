Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-10-2024 ore 18:00

(Di martedì 29 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina incidente concludi altezza Fossignano nelle due direzioniintenso concludi Vista l’ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e tra Nomentana e svincolo A24 stessa situazione lungo la carreggiata esterna code tra laFiumicino e la Tuscolana sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria è da Tiburtina a viale Castrense lavori su via del Foro Italico questa notte Domani notte è tratto chiuso dalle 22 alle 6 sia verso lo stadio Olimpico in direzione San Giovanni durante la chiusura e deviata la linea bus 69 lavori notturni alla galleria Giovanni XXIII chiusura a salire dalle 22 alle 6 di domattina la tangenziale est a via della Pineta Sacchetti si lavora di notte anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalle 22 di questa sera chiude la galleria Pittaluga ...