Siamo in emergenza climatica ma la destra nega. In Emilia Romagna partiamo dalla riforestazione! (Di martedì 29 ottobre 2024) Ma quale maltempo! Chiamiamo le cose con il loro nome: Siamo in piena emergenza climatica! I ripetuti eventi estremi a cui assistiamo, in particolare in Emilia-Romagna ma non solo, sono tutte facce della stessa medaglia. L’alternarsi di periodi siccitosi e caldo estremo con devastanti piogge sono il portato del riscaldamento globale. Non lo dicono solo Verdi, ambientalisti e Alleanza Verdi Sinistra, ma gli scienziati di tutto il mondo, concordemente. Da decenni studi scientifici, in primis dell’IPCC (la task force di scienziati che studia il climate change per l’Onu), evidenziano che all’origine dell’emergenza climatica c’è l’aumento della temperatura mondiale dovuto all’emissione in atmosfera dei gas serra originati dall’impiego delle fonti fossili nei settori energia, trasporti e terziario-residenziale, nonché dall’agricoltura convenzionale e dalla zootecnia intensiva. Ilfattoquotidiano.it - Siamo in emergenza climatica ma la destra nega. In Emilia Romagna partiamo dalla riforestazione! Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ma quale maltempo! Chiamiamo le cose con il loro nome:in piena! I ripetuti eventi estremi a cui assistiamo, in particolare inma non solo, sono tutte facce della stessa medaglia. L’alternarsi di periodi siccitosi e caldo estremo con devastanti piogge sono il portato del riscaldamento globale. Non lo dicono solo Verdi, ambientalisti e Alleanza Verdi Sinistra, ma gli scienziati di tutto il mondo, concordemente. Da decenni studi scientifici, in primis dell’IPCC (la task force di scienziati che studia il climate change per l’Onu), evidenziano che all’origine dell’c’è l’aumento della temperatura mondiale dovuto all’emissione in atmosfera dei gas serra originati dall’impiego delle fonti fossili nei settori energia, trasporti e terziario-residenziale, nonché dall’agricoltura convenzionale ezootecnia intensiva.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inma lanega. In Emilia Romagna partiamo dalla riforestazione!; Lo sciacallaggio del governo sull’maltempo è indecente e ridicolo; Clima: il confronto tra i programmi per le elezioni europee; La crisi idrica è una crisi politica, non, e laora ne è gravemente complice. Ecco perché; Trattori, negazionisti, populisti: il fronte anti-ambientalista di cui dovremmo preoccuparci; Il pragmatismo dei Verdi europei per fermare le destre e tornare protagonisti; Leggi >>>

Tre idee contro l’emergenza climatica

(ilmessaggero.it)

Non serve più neppure la scienza. Ormai, per avere la certezza che qualcosa sta velocemente cambiando, basta un termometro. Secondo le centraline dell’osservatorio europeo ...

Una matita contro la crisi climatica: la storia a fumetti di un’emergenza negata

(huffingtonpost.it)

Lo skyline di una catena montuosa e i picchi di un grafico sulla concentrazione di anidride carbonica. Uno squadrato condizionatore e una falesia di ghiaccio antartica. La morena sinuosa di un ghiacci ...

“Non c’è emergenza climatica”, tutti i firmatari del dogma negazionista a Nordest

(mattinopadova.gelocal.it)

Molti docenti universitari, ma anche professori emeriti e geologi nell’elenco italiano della petizione che qualcuno sconfessa ...

AVS Alleanza Verdi sinistra: “L’emergenza nazionale è soprattutto climatica”

(chiamamicitta.it)

l’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti e non possiamo continuare a cementificare come se il problema non ci fosse; – NO ad ulteriore consumo di suolo: non si possono rinviare le azioni ...