Nerdpool.it - Qui non è Hollywood, la serie cambia nome e data d’uscita!

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arrivano aggiornamenti su Avetrana – Qui non è. Dopo gli eventi dellelle scorse settimane e la sospensione della messa in onda della, Disney+ è corsa ai ripari. Pochi minuti fa, infatti, sui social della piattaforma di streaming è arrivato un “nuovo” trailer dellache comunica un cambioe una nuova. Laora si chiamerà semplicemente Qui non èe farà il suo debutto su Disney+ il 30 ottobre (domani). Ecco il nuovo video diffuso su YouTube: Laracconta il delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. In 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima, Qui non èpropone un racconto a più voci di uno dei più noti casi di cronaca nera italiana.