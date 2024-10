Prato a quota 200mila. Istat: svolta nel 2025. E residenti in crescita per i prossimi 20 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre 2024 – Tra un anno Prato oltre quota 200mila residenti. Lo prevede l’Istat nel dossier che proietta la popolazione dei comuni italiani fino al 2042: gli iscritti all’anagrafe saranno 198.982 a dicembre 2024 e 200.130 a fine 2025. Un lavoro complesso, basato su dati storici, indicatori e formule per addetti ai lavori, che racconta con i numeri cosa potrebbe essere l’Italia tra vent’anni, come cambieranno le sue città. Lo scenario nazionale parla di decrescita, di invecchiamento progressivo, di pochi figli e tanti anziani. Lanazione.it - Prato a quota 200mila. Istat: svolta nel 2025. E residenti in crescita per i prossimi 20 anni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Tra un annooltre. Lo prevede l’nel dossier che proietta la popolazione dei comuni italiani fino al 2042: gli iscritti all’anagrafe saranno 198.982 a dicembre 2024 e 200.130 a fine. Un lavoro complesso, basato su dati storici, indicatori e formule per addetti ai lavori, che racconta con i numeri cosa potrebbe essere l’Italia tra vent’, come cambieranno le sue città. Lo scenario nazionale parla di de, di invecchiamento progressivo, di pochi figli e tanti anziani.

