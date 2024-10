Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, subito la trasferta di Pressano per dimenticare il pari contro Eppan (Di martedì 29 ottobre 2024) I cingolani vogliono subito cancellare l’amarezza di sabato scorso in casa di un’altra avversaria per la salvezza, Palazzi: “Un’altra gara da giocare palla su palla” Cingoli, 29 ottobre 2024 – La Macagi Cingoli torna subito a giocare per dimenticare l’amarezza del pari interno contro l’Eppan. I ragazzi di Palazzi, infatti, domani mercoledì 30 ottobre affrontano in trasferta il Pressano, nel turno infrasettimanale alla nona giornata di Serie A Gold Maschile di Pallamano. “Una partita da giocare palla su palla”: annuncia il tecnico dei cingolani. Storia del Pressano e precedenti Il Pressano è stato fondato nel 1976 nell’omonima frazione del comune di Lavis. Ormai si tratta di un club di tradizione nella Pallamano italiana e in anni recenti ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2012-2013 ha disputato la finale scudetto, arrendendosi al Bolzano. .com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, subito la trasferta di Pressano per dimenticare il pari contro Eppan Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) I cingolani voglionocancellare l’amarezza di sabato scorso in casa di un’altra avversaria per la salvezza, Palazzi: “Un’altra gara da giocare palla su palla”, 29 ottobre 2024 – Latornaa giocare perl’amarezza delinternol’. I ragazzi di Palazzi, infatti, domani mercoledì 30 ottobre affrontano inil, nel turno infrasettimanale alla nona giornata di Serie AMaschile di. “Una partita da giocare palla su palla”: annuncia il tecnico dei cingolani. Storia dele precedenti Ilè stato fondato nel 1976 nell’omonima frazione del comune di Lavis. Ormai si tratta di un club di tradizione nellaitaliana e in anni recenti ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2012-2013 ha disputato la finale scudetto, arrendendosi al Bolzano.

