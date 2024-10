Padova neonata partorita in casa e trovata morta Gli inquirenti | Probabile infanticidio

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’è l’ipotesi piùche sta emergendo sul caso dellaa Piove di Sacco, nelno. A riferirlo gli investigatori per cui il decesso della piccola sarebbe avvenuto «per cause non naturali». Questi gli elementi per ora ersi da una prima analisi effettuata sul corpicino dai medici del 118. Saranno poi l’esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa tesi. Sarebbe stata la stessa partoriente ad allertare i soccorsi, intorno alle ore 4.30, dopo aver messo al mondo la bambina. A riferire di quest’ultimo aspetto è il comandante dei carabinieri di Piove di Sacco, Giacomo Chimienti. La donna è una cittadina italiana di 29 anni. Si sta cercando di capire anche se vivesse nel dormitorio dove è stata, o forse, come più, fosse ospite di alcune dipendenti del locale sottostante.