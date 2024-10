Mister Movie | L’attore di Superboy di Superman & Lois racconta il ruolo che vorrebbe nel DCU di James Gunn (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. L’adattamento del fumetto Superman & Lois si è rivelato un grande successo per la CW, consolidando la sua posizione tra le offerte più apprezzate del network. Ora, uno degli attori della serie, Alex Garfin, esprime la sua voglia di entrare a far parte della DC Universe (DCU) diretta da James Gunn, accettando qualsiasi ruolo che gli venga proposto. Alex Garfin ed il ruolo che vorrebbe nel DCU di James Gunn In un’intervista con Screen Rant, Garfin ha dichiarato di essere aperto a ogni opportunità, ma ha un’inclinazione per ruoli che rispecchiano maggiormente la sua personalità attuale. Ha interpretato Jordan Kent, il figlio di Clark Kent e Lois Lane, un personaggio introspettivo e con problemi di socializzazione, molto diverso dalla personalità del suo gemello, Jonathan. Mistermovie.it - Mister Movie | L’attore di Superboy di Superman & Lois racconta il ruolo che vorrebbe nel DCU di James Gunn Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. L’adattamento del fumettosi è rivelato un grande successo per la CW, consolidando la sua posizione tra le offerte più apprezzate del network. Ora, uno degli attori della serie, Alex Garfin, esprime la sua voglia di entrare a far parte della DC Universe (DCU) diretta da, accettando qualsiasiche gli venga proposto. Alex Garfin ed ilchenel DCU diIn un’intervista con Screen Rant, Garfin ha dichiarato di essere aperto a ogni opportunità, ma ha un’inclinazione per ruoli che rispecchiano maggiormente la sua personalità attuale. Ha interpretato Jordan Kent, il figlio di Clark Kent eLane, un personaggio introspettivo e con problemi di socializzazione, molto diverso dalla personalità del suo gemello, Jonathan.

