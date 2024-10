Spazionapoli.it - Milan-Napoli GRATIS IN TV, grande notizia per i tifosi: le info e i dettagli

(Di martedì 29 ottobre 2024)disponibilein tv, anche per i non abbonati a DAZN: ecco tutti iper seguire la partita.iniziativa per idele dele per tutti gli appassionati di calcio che ancora non hanno un abbonamento alla piattaforma DAZN o Sky per seguire le partite del campionato di Serie A in diretta. Infatti, l’emittente streaming ha deciso che per il big match di questo turno infrasettimanale tra rossoneri e azzurri, è possibile guardare l’evento senza un vero e proprio abbonamento.sarà gratuita, ma non per tutti. La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: questa sera martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra ildi Fonseca e ildi Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN.