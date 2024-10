Livorno, abbattute le ciminiere dell'ex centrale Enel a Piombino: il momento del crollo (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono state abbattute le due ciminiere dell'ex centrale Enel di Tor del Sale, a Piombino, in provincia di Livorno, dismessa nel 2015 e oggetto di un preliminare di vendita nel 2018 tra Enel e Tor Del Sale S.p.A., che ha dato vita al nuovo corso per la riqualificazione del sito in chiave turistica e di sostenibilità ambientale. A partire dal novembre 2021 sono iniziate le attività di demolizione nel perimetro di centrale, secondo un cronoprogramma che vede l'azienda Tor del Sale eseguire gli smantellamenti delle strutture preesistenti entro il 2025, in parallelo alle bonifiche dell'area curate da Enel. Il passo cruciale della trasformazione dell'ex sito produttivo è avvenuto questa mattina con la demolizione delle due grandi ciminiere alte quasi 200 metri. Liberoquotidiano.it - Livorno, abbattute le ciminiere dell'ex centrale Enel a Piombino: il momento del crollo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono statele due'exdi Tor del Sale, a, in provincia di, dismessa nel 2015 e oggetto di un preliminare di vendita nel 2018 trae Tor Del Sale S.p.A., che ha dato vita al nuovo corso per la riqualificazione del sito in chiave turistica e di sostenibilità ambientale. A partire dal novembre 2021 sono iniziate le attività di demolizione nel perimetro di, secondo un cronoprogramma che vede l'azienda Tor del Sale eseguire gli smantellamentie strutture preesistenti entro il 2025, in parallelo alle bonifiche'area curate da. Il passo crucialea trasformazione'ex sito produttivo è avvenuto questa mattina con la demolizionee due grandialte quasi 200 metri.

