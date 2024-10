Laprimapagina.it - “La felicità secondo Leopardi” è il nuovo singolo di Cortellino

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dal 30 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “La”, ildiper LaPOP. “La” è un brano che il cantautore ha concepito in una giornata di tristezza. Cercando sul vocabolario il significato della parola “”, con sua sorpresa ha trovato una definizione scritta da Giacomo. Leggendo e approfondendo l’argomento, è nato il pezzo. È singolare come la coscienza del malinconico e pessimista di Giacomopossa aver dato luce ad una definizione così chiara e pulita della; questo ha colpito profondamente l’artista, emozionandolo a tal punto da spingerlo a scrivere questa canzone e mettersi in gioco.