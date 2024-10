Tpi.it - La classifica dei migliori ospedali d’Italia secondo Agenas: ai primi posti Firenze, Ancona e l’Humanitas

(Di martedì 29 ottobre 2024) Inel 2024I tresono, nell’ordine, il Careggi di, l’Aziendaero-universitaria delle Marche didi Rozzano, nell’hinterland milanese. Lo dice Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () presentando l’edizione 2024 del “Programma nazionale esiti”, report che valuta le performance di 1.363pubblici e privati in base a 205 indicatori. “Ci sono eccellenze al Nord, ma iniziano ad esserci anche al Sud e il divario si sta riducendo”, sottolinea Mantoan. “Per la prima volta la Calabria che per anni è sta maglia nera dei Lea non lo è più” e ha fatto un “notevole il balzo in avanti con reparti con situazioni di buona sanità. Anche la Sicilia ha fatto un buon balzo in avanti: vuol dire che è stato fatto un buon lavoro”.