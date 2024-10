Juventus, Motta LIVE: “Con Gatti nessun malinteso. Sui rigori contro e il turnover per Vlahovic…”|Primapagina (Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 14:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Juventus, Motta LIVE: “Con Gatti nessun malinteso. Sui rigori contro e il turnover per Vlahovic”Primapagina Calciomercato.com Home Juventus, Motta LIVE: “Con Gatti nessun malinteso” Thiago Motta, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match fra i bianconeri e il Parma, in programma domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. Justcalcio.com - Juventus, Motta LIVE: “Con Gatti nessun malinteso. Sui rigori contro e il turnover per Vlahovic…”|Primapagina Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 29 ottobre 2024) 2024-10-29 14:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:: “Con. Suie ilper Vlahovic”Primapagina Calciomercato.com Home: “Con” Thiago, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match fra i bianconeri e il Parma, in programma domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium.

Alle 13:00 di oggi, martedì 29 ottobre, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Parma, valevole per la decima giornata di Serie A, in programma alle 20:45 di mercoledì. Oggi è ...

Thiago Motta sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole in diretta: Che Juve si aspetta contro il Parma? "È sempre una ...

Thiago Motta, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del ... Fare bene in tutte le fasi per alzare la probabilità di avere il risultato positivo". GATTI - "Non esiste ...

Tensione in campo. Ecco cosa sarebbe successo, i dettagli della situazione riguardo i bianconeri. Tutto quello che è successo. Nelle ultime ore, un episodio che ha visto protagonisti l’allenatore dell ...

TORINO - Il fluidismo di Thiago Motta, a livello di gioco e interpretazione dello stesso da parte dei giocatori, si sposa con il fluidismo delle attitudini della squadra. Non si fa in tempo ad abituar ...