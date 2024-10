Gaeta.it - Investimenti e preoccupazioni per il futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi: le richieste dei sindacati

Un investimento significativo di circa 90 milioni di euro è in cantiere per lodi, destinato a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO2. Tuttavia, imetalmeccanici non si limitano a salutare positivamente questo intervento: in una nota congiunta, Fim Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf hanno messo in evidenza l'importanza delle garanzie occupazionali e delle prospettive per ildel polo industriale. Leemergono sulla scia delle scelte politiche relative al settore automotive e dei significativi tagli alle risorse. Il progetto per l'impianto di biogas e fotovoltaico Durante un incontro con la direzione, i rappresentanti sindacali hanno discusso dettagliatamente il progetto che prevede l'installazione di un impianto di biogas e pannelli fotovoltaici.