Liberoquotidiano.it - Il Pallone d'oro va a Rodri: esplode la rivolta del Real Madrid, viaggio annullato

(Di martedì 29 ottobre 2024)vince ild'Oro 2024. Al Theatre du Chatelet di Parigi, il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola - salito sul palco in stampelle a causa del recente infortunio - e' stato proclamato vincitore dell'edizione 2024. Battuti i blancos Vinicius, Carvajal e Bellingham, tutti assenti come l'intera delegazione del. Nel 2023 trionfo' per l'ottava volta in carriera Lionel Messi. E la decisione di dare ild'oro aha scetnato le polemiche. Ilsarebbe dovuto partire questo pomeriggio, alle 15, dall'aeroporto Adolfo Suárez de Barajas per raggiungere Parigi e partecipare alla cerimonia di premiazione ma, come ha riportato la stampa spagnola, la partenza è stata annullata all'improvviso. Una decisione che, come scrive "Marca", sarebbe arrivata una volta appreso che il premio non sarebbe andato a Vinicius Junior.