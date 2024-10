Thesocialpost.it - Hotel di 10 piani crolla all’improvviso: diverse persone sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia in Argentina. Undi 10toa Villa Gesell, una città che si trova vicino alla capitale Buenos Aires. Sul luogo del disastro sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Il bilancio al momento è di una persona salvata, mentre almeno altre otto risultano ancora intrappolate nelle, ma non si sa se siano vive o morte.Leggi anche: Terribile esplosione in un edificio, ci sono morti e feriti Il crollo dell’si è verificato intorno all’una della notte tra il 28 e il 29 ottobre e le cause sono sconosciute. Secondo le prime ricostruzioni, più dell’80% del palazzo, che era in fase di ristrutturazione, si sia sbriciolato.