Emergenza cessata, riapre l'ex Statale 63 a Cadelbosco (Di martedì 29 ottobre 2024) Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 29 ottobre 2024 – Dopo una decina di giorni di chiusura forzata, dovuta agli allagamenti del territorio per il cedimenti di alcuni tratti arginali del Crostolo, del Cavo Cava e del Canalazzo Tassone, da oggi alle 13 è prevista la riapertura dell’ex Statale 63 fra Santa Vittoria e Cadelbosco Sotto. La Provincia di Reggio ha emesso un’ordinanza che dispone il ripristino della viabilità sull’importante arteria viaria. Viene però istituito un senso unico alternato all’altezza del km 12+400 e il limite di velocità di 30 km/h, in un punto della carreggiata da mettere in totale sicurezza. La strada era stata chiusa dalla notte fra il 19 e il 20 ottobre proprio a causa dell’esondazione che aveva allagato una parte della carreggiata. Ilrestodelcarlino.it - Emergenza cessata, riapre l'ex Statale 63 a Cadelbosco Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Sopra (Reggio Emilia), 29 ottobre 2024 – Dopo una decina di giorni di chiusura forzata, dovuta agli allagamenti del territorio per il cedimenti di alcuni tratti arginali del Crostolo, del Cavo Cava e del Canalazzo Tassone, da oggi alle 13 è prevista la riapertura dell’ex63 fra Santa Vittoria eSotto. La Provincia di Reggio ha emesso un’ordinanza che dispone il ripristino della viabilità sull’importante arteria viaria. Viene però istituito un senso unico alternato all’altezza del km 12+400 e il limite di velocità di 30 km/h, in un punto della carreggiata da mettere in totale sicurezza. La strada era stata chiusa dalla notte fra il 19 e il 20 ottobre proprio a causa dell’esondazione che aveva allagato una parte della carreggiata.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza alluvione in Bassa Reggiana : danni ingenti e sfollati a Cadelbosco Sopra e zone limitrofe

(Gaeta.it)

Facebook WhatsApp Twitter La recente ondata di maltempo ha travolto la Bassa Reggiana, portando a gravi inondazioni che hanno interessato vari comuni. I disagi più significativi si sono registrati a Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto e ...

Aiuto ai senza fissa dimora. Riapre il dormitorio ex caserma. Ma la Provincia ha nuove idee

(msn.com)

Riaprirà questa sera il dormitorio straordinario all’interno dell’ex caserma dei carabinieri di via Borgovico, in gestione ai Padri Somaschi e ai volontari del progetto Emergenza Freddo che ...

Emergenza freddo, riapre sito di via Traves a Torino

(msn.com)

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Riapre questa sera ... Croce Rossa Italiana, per l'emergenza freddo, al quale si aggiunge quest'anno un nuovo punto di accoglienza all'ex Buon Pastore.

Riapre il parco ex Evergreen: appuntamento domenica 22 settembre

(latinacorriere.it)

I volontari riaprono il parco Upper di via Roccagorga, noto come ex Evergreen, a Latina, dopo mesi di chiusura. L’inaugurazione è prevista per domenica 22 settembre alle 16:30. Il parco era rimasto ...

Art Days, a Napoli riapre l'ex ospedale militare

(ilmattino.it)

che apriranno straordinariamente le porte del complesso “La Santissima – Community hub” / ex Ospedale Militare, chiuso da trent'anni. Tema di questa quarta edizione è “La foresta di fili ...