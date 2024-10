Domani i funerali di Giovanna Chinnici, la 63enne di Nova Milanese uccisa dal cognato (Di martedì 29 ottobre 2024) I funerali di Giovanna Chinnici saranno celebrati Domani, mercoledì 30 ottobre, nella Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Martire a Nova Milanese (Monza). La 63enne è stata uccisa lo scorso 23 ottobre dal cognato, Giuseppe Caputo, al culmine dell'ennesima lite per questioni di vicinato. Fanpage.it - Domani i funerali di Giovanna Chinnici, la 63enne di Nova Milanese uccisa dal cognato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Idisaranno celebrati, mercoledì 30 ottobre, nella Chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Martire a(Monza). Laè statalo scorso 23 ottobre dal, Giuseppe Caputo, al culmine dell'ennesima lite per questioni di vicinato.

