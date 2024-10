Casini: «Inter-Juventus un evento eccezionale! Una promozione» (Di martedì 29 ottobre 2024) Casini ritorna su Inter-Juventus, derby d’Italia giocato domenica e finito 4-4 a San Siro. Il numero uno della Lega Serie A commenta. SPOT PER LA SERIE A– Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, Intercettato da Dazn prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli, ha parlato anche del 4-4 nel derby d’Italia di domenica sera. Le sue parole di elogio ed entusiasmo: «Inter-Juventus è stato un evento sportivo eccezionale, era tempo che non vedevamo partite così e questo è sicuramente molto importante. Una promozione per il calcio italiano». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Casini: «Inter-Juventus un evento eccezionale! Una promozione») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati Inter-news.it - Casini: «Inter-Juventus un evento eccezionale! Una promozione» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ritorna su, derby d’Italia giocato domenica e finito 4-4 a San Siro. Il numero uno della Lega Serie A commenta. SPOT PER LA SERIE A– Il presidente della Lega Serie A, Lorenzocettato da Dazn prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli, ha parlato anche del 4-4 nel derby d’Italia di domenica sera. Le sue parole di elogio ed entusiasmo: «è stato unsportivo, era tempo che non vedevamo partite così e questo è sicuramente molto importante. Unaper il calcio italiano».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «un! Una») ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati

Casini: «Inter-Juventus un evento eccezionale! Una promozione»

Casini ritorna su Inter-Juventus, derby d'Italia giocato domenica e finito 4-4 a San Siro. Il numero uno della Lega Serie A commenta.

Il presidente della Lega Serie A a Radio Anch'Io spiega la decisione di fare giocare il derby d'Italia alle 18 di domenica ...

"Il format a quattro per la Supercoppa italiana non è scolpito nella pietra, viene deciso di anno in anno e volta per volta". Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini a radio anch'io lo ...

Casini, presidente della Lega Serie A, intervenuto su Radio Anch’io Sport ha toccato diversi temi attuali. Da Inter-Juventus giocata ieri al VAR a chiamata, ma anche il tema della Supercoppa Italiana ...