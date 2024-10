Calcio, il Rimini supera di misura l'ultima della classe: decisivo Chiarella (Di martedì 29 ottobre 2024) Vittoria di misura al Neri per il Rimini, che piega il Legnago ultimo in classifica grazie a una rete di Chiarella nella ripresa. Per i ragazzi di Buscè si tratta della seconda vittoria interna in campionato. Biancorossi che salgono a quota 17 punti in classifica e restano in zona playoff (nona Riminitoday.it - Calcio, il Rimini supera di misura l'ultima della classe: decisivo Chiarella Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Vittoria dial Neri per il, che piega il Legnago ultimo in classifica grazie a una rete dinella ripresa. Per i ragazzi di Buscè si trattaseconda vittoria interna in campionato. Biancorossi che salgono a quota 17 punti in classifica e restano in zona playoff (nona

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Calcio, il Rimini supera di misura l'ultima della classe: decisivo Chiarella; Serie C, i risultati della 3^ giornata; Coppa - Pietracuta vs Tropical Coriano, cronaca e tabellino; Il Napoli supera di misura la Casertana, al "Patini" decide un gol di Gaetano; Pescara e Pineto vincenti; Il Catania vola in finale di Coppa, vince la partita dell'anno e si riscatta: 2-0 al Rimini; Leggi >>>

Calcio, il Rimini supera di misura l'ultima della classe: decisivo Chiarella

(riminitoday.it)

Vittoria di misura al Neri per il Rimini, che piega il Legnago ultimo in classifica grazie a una rete di Chiarella nella ripresa. Per i ragazzi di Buscè si tratta della seconda vittoria interna in cam ...

Calcio, Il Rimini pareggia ad Arezzo. Carpi ko con la Pianese

(rainews.it)

Nella nona giornata di Serie C, i romagnoli impattano 1-1 con i toscani. Gli emiliani sconfitti 1-0 in trasferta ...

Calcio, dopo 3 vittorie si arresta la marcia del Rimini: biancorossi sconfitti al Neri dalla Spal

(today.it)

Dopo 3 vittorie consecutive, il Rimini viene sconfitto al Neri dalla Spal. Gli emiliani passano di misura grazie alla rete di Awua nel finale del primo tempo. L'espulsione di Bellodi per somma ...

Rimini, stiramento per Malagrida, da lunedì Chiarella tornerà in gruppo

(corriereromagna.it)

Oltre alla squalifica di Bellodi (espulso contro la Spal) per una giornata, il giudice sportivo ha inflitto al Rimini un’ammenda da 1.500 euro. Le motivazioni: «Per avere i suoi sostenitori ...