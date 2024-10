Armie Hammer torna con un podcast: "A qualcuno di voi farà girare i c-" (Di martedì 29 ottobre 2024) Ormai ostracizzato da Hollywood dopo gli scandali che lo hanno travolto (ma senza condanne penali), Armie Hammer torna con un podcast, The Armie HammerTime podcast, dove intervista personaggi che ne sanno più di lui su vari argomenti. Ma promette che non ci saranno sconti sui contenuti. Comingsoon.it - Armie Hammer torna con un podcast: "A qualcuno di voi farà girare i c-" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ormai ostracizzato da Hollywood dopo gli scandali che lo hanno travolto (ma senza condanne penali),con un, TheTime, dove intervista personaggi che ne sanno più di lui su vari argomenti. Ma promette che non ci saranno sconti sui contenuti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Armie Hammer lancia il suo podcast : "Alcuni di voi lo odieranno"

(Movieplayer.it)

L'attore Armie Hammer ha presentato il suo nuovo podcast, di cui è stato condiviso online il primo episodio. Armie Hammer sta iniziando a tornare sotto la luce dei riflettori: a tre anni di distanza dalle accuse di violenza e molestie sessuali ...

Armie Hammer torna con un podcast: "A qualcuno di voi farà girare i c-"

(comingsoon.it)

Ormai ostracizzato da Hollywood dopo gli scandali che lo hanno travolto (ma senza condanne penali), Armie Hammer torna con un podcast, The Armie HammerTime Podcast, dove intervista personaggi che ne ...

Armie Hammer lancia il suo podcast: "Alcuni di voi lo odieranno"

(movieplayer.it)

Armie Hammer sta iniziando a tornare sotto la luce dei riflettori: a tre anni di distanza dalle accuse di violenza e molestie sessuali l'attore ha infatti lanciato un podcast. La star di Chiamami col ...

Armie Hammer ritorna alla ribalta con il suo nuovo podcast: tra rivelazioni e tentativi di redenzione

(ecodelcinema.com)

Armie Hammer lancia il suo podcast "The Armie HammerTime Podcast" dopo anni di controversie, cercando di riconnettersi con il pubblico attraverso conversazioni significative e un racconto personale de ...

Armie Hammer: "La mia carriera finita, ho anche pensato al suicidio"

(tgcom24.mediaset.it)

Per Armie Hammer il 2021 è ... 37enne ha deciso di parlare in un podcast negando tutte le accuse e ha confessato di aver pensato dal suicidio. Hammer: "Per la gente ero un cannibale" "C ...