Anticipo Serie A: Milan-Napoli 0-2 (Di martedì 29 ottobre 2024) 22.40 Vola il Napoli di Conte che passa 2-0 a San Siro in casa del Milan. Subito Lukaku protagonista.Prima'salva' suo malgrado su tiro a botta sicura di Kvara, poi al 5', su assist di Lobotka, vince il duello fisico con Pavlovic e fa 1-0.Reazione Milan che crea tanto,ma senza fortuna.Al 43' Kvara si 'inventa' il raddoppio con un gioiello di destro a giro da fuori. Nella ripresa al 47' annullato un gol a Morata per fuorigioco. Entrano anche Leao e Pulisic,ma Meret è attento sul portoghese e l'americano spreca una buona chance. E' 0-2. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 22.40 Vola ildi Conte che passa 2-0 a San Siro in casa del. Subito Lukaku protagonista.Prima'salva' suo malgrado su tiro a botta sicura di Kvara, poi al 5', su assist di Lobotka, vince il duello fisico con Pavlovic e fa 1-0.Reazioneche crea tanto,ma senza fortuna.Al 43' Kvara si 'inventa' il raddoppio con un gioiello di destro a giro da fuori. Nella ripresa al 47' annullato un gol a Morata per fuorigioco. Entrano anche Leao e Pulisic,ma Meret è attento sul portoghese e l'americano spreca una buona chance. E' 0-2.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Calendario Milan Serie A TIM, tutte le partite della stagione 2024/25 | News IT; Bologna-Milan, recupero complicato: tra A, Coppa e Champions il calendario è pieno; Anticipi e posticipi di Serie A dalla 5ª alla 13ª giornata: quando si giocano Juventus-Napoli, Inter-Milan, Inter-Juventus, Milan-Napoli e Milan-Juventus; La Serie A torna in chiaro: l’ultima volta nel 1996; Calendario Serie A, anticipi e posticipi delle prime 4 giornate; Serie A, anticipi e posticipi dalla 5ª alla 13ª giornata: Juve-Napoli il 21 settembre, Inter-Milan il 22; Leggi >>>

Anticipo Serie A. Il Napoli vince 2-0 a San Siro sul Milan e lancia un segnale forte per lo Scudetto

(calciocasteddu.it)

Il Napoli passa 2-0 a San Siro sul Milan, facendo suo il big match, guardano sempre dall’alto verso il basso le altre 19 rivali. Ora, escluso ovviamente i rossoneri, tocca a Inter, di scena a Empoli, ...

Milan-Napoli: ecco le formazioni ufficiali del match di Serie A!

(ilmilanista.it)

Tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano per l'anticipo della 10a giornata di Serie A. Il Milan di Paulo Fonseca sarà impegnato contro il Napoli dopo la sosta f ...

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

(sportmediaset.mediaset.it)

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Milan-Napoli, l’anticipo di stasera offre ad Antonio Conte l’occasione di consolidare il primato ma il Milan non farà sconti

(msn.com)

Occasione d'oro per il Napoli di allungare il suo vantaggio in classifica, che è già a +4 sull'Inter e a+5 sulla Juve, ma Fonseca non molla e sostiene che il suo Milan è in piena corsa scudetto. stase ...