Liberoquotidiano.it - Ambulanze "fantasma", nuova indagine: sotto accusa per truffa all'Asl due rappresentanti legali di una onlus di Palagiano

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) È finitomenteper averto la Asl di Taranto, Pierangelo Cifone tarantino, rappresentante legale della «Associazione Santissima Medici Soccorso» dicoinvolto nellainchiesta sulle «» nella sanità ionica. Il pm Antonio Natale ha infatti disposto la citazione diretta a giudizio per Cifone e per Pasquale Dipierro che in tempi diversi ha ricoperto lo stesso incarico del primo. L'nei confronti di entrambi è di aver falsamente dichiarato l'utilizzo diper il trasporto dei pazienti dializzati, in realtà mai avvenuto. Il fine era di ottenere rimborsi maggiorati rispetto a quelli dovuti per l'impiego di altri mezzi usati, attestando e consegnando documentazione fasulla all'Azienda Sanitaria locale.