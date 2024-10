Lapresse.it - Alì-Foreman 50 anni dopo, lo storico match che cambiò la boxe

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Ali fu condotto dall’arbitro in un angolo. Rimase là, come perso nei suoi pensieri. Mosse i piedi in un rapido ma contenuto passo di danza come per scusarsi di non aver mai chiesto alle proprie gambe di ballare. E guardò all’insù mentrecercava di risollevarsi come un ubriaco che spera di potersi alzare dal letto per andare al lavoro”. Così riportava loscrittore e saggista statunitense Norman Mailer nel suo libro ‘The Fight – Il combattimento’ che ripercorre la preparazione, il clima, l’evento fasefase, momentomomento delche ha cambiato il volto stesso dellamettendo a confronto due idee e due immagini dell’America.