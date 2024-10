Accademia Siena Jazz. Mazzini confermato alla presidenza del cda (Di martedì 29 ottobre 2024) Si apre una nuova importante pagina per l’Accademia Siena Jazz: il cda di Siena Jazz ha confermato alla presidenza Massimo Mazzini (nella foto) e alla vicepresidenza Massimo Bandini. Una riunione che si può definire storica: è stato infatti il primo Consiglio che opera secondo il nuovo Statuto approvato dall’Assemblea dei soci il 30 agosto, e che vede per la prima volta nella storia dell’Accademia Musicale la partecipazione anche della Componente studentesca e del Corpo docenti. Confermati dall’Assemblea dei Soci i consiglieri del Comune di Siena che sedevano al precedente consiglio (Lucia Faleri, Alessio Lorenzoni, Michela Mariotti e Paola Paffetti) e il consigliere designato dalla Provincia di Siena (Vincenzo Ialongo). Lanazione.it - Accademia Siena Jazz. Mazzini confermato alla presidenza del cda Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si apre una nuova importante pagina per l’: il cda dihaMassimo(nella foto) eviceMassimo Bandini. Una riunione che si può definire storica: è stato infatti il primo Consiglio che opera secondo il nuovo Statuto approvato dall’Assemblea dei soci il 30 agosto, e che vede per la prima volta nella storia dell’Musicale la partecipazione anche della Componente studentesca e del Corpo docenti. Confermati dall’Assemblea dei Soci i consiglieri del Comune diche sedevano al precedente consiglio (Lucia Faleri, Alessio Lorenzoni, Michela Mariotti e Paola Paffetti) e il consigliere designato dProvincia di(Vincenzo Ialongo).

