Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Arno, derby no. Codyeco sale in vetta. Gruppo Lupi, debutto amaro di Buti

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La vittoria per 3-0 nelconToscanagarden di Castelfranco, catapulta la, da sola, inalla classifica. Questi i parziali: 25-26, 28-26, 25-20. Santacrocesi a quota 8 dopo tre turni, per un primato “bugiardo”, con ben otto squadre che devono recuperare una gara, causa maltempo. Intanto sui biancorossi splende il sole, con una partenza da protagonisti, con Da Prato in ripresa. Il bomber è andato decisamente meglio (13 punti) rispetto alle due gare precedenti. Il più continuo è stato Colli (14), talvolta contrariato da errori evitabili, ma laB è un torneo molto distante, tecnicamente, da quella A2 di cui la Santa Croce biancorossa è stata “Regina” per lustri. In B si avverte anche l’assenza del video-check ed i palati fini, si lagnano.