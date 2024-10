Gamberorosso.it - Un rosso da Oscar. Il produttore di Vermiglio e la sua cantina: "Vino e cinema, il rischio è lo stesso: le multinazionali che annullano le identità"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quando non scrive storie per il, Leonardo Guerra Seràgnoli, regista etografico, coltiva vigne a Montalcino. Nel borgo toscano del paese di Lucignano d’Asso, a metà strada tra le vie tortuose e sterrate di Montalcino e della Val D’Orcia, Leonardo ha dato vita a Ser’Enzo, azienda agricola dedicata al nonno, circondata da un bosco di 650 ettari. È nel caos di un aeroporto che ildi, fresco di Leone d’argento a Venezia, ci racconta come è nato il suo progetto in Toscana; lo raggiungiamo al telefono mentre è in fila per il check-in a New York, pronto a prendere il volo per Los Angeles: con un entusiasmo che sfida l’indaffarata attesa in sala d’imbarco, condivide la storia di Borgo d’Asso e dell’avventura vinicola e artistica che ha iniziato a prender forma nel 2018.