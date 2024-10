Lanotiziagiornale.it - “Truppe nordcoreane già operative a Kursk”, Rutte lancia l’allarme. E Zelensky ora teme l’affermazione di Trump: “Senza il supporto degli Usa, difficile resistere”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo giorni di accuse e indiscrezioni sull’invio diin Russia per prendere parte al conflitto ucraino – tutte seccamente smentite da Kim Jong-un, che le ha definite “fake news” – è arrivata la conferma della Nato che il dispiegamento è già iniziato ed è documentato oltre ogni ragionevole dubbio. “Posso confermare che lesono state mandate in Russia e dispiegate nella regione di”, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark, durante un punto stampa a Bruxelles. Per il vertice del Patto Atlantico, “lo spiegamento dirappresenta una significativa escalation, con il continuo coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra illegale della Russia. È un’ennesima violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, infine, una pericolosa espansione della guerra russa.