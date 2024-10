Spara e uccide l’amante della moglie che era entrato in casa di notte, i vicini: “Avevano litigato più volte” (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'omicidio è avvenuto a Garbagnate Milanese, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Walter Budri avrebbe inseguito sul pianerottolo Hakaj - il presunto amante della moglie- ferendolo a morte con un colpo di pistola al torace. Secondo i vicini non sarebbe il primo litigio tra i due. Fanpage.it - Spara e uccide l’amante della moglie che era entrato in casa di notte, i vicini: “Avevano litigato più volte” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'omicidio è avvenuto a Garbagnate Milanese, nellatra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Walter Budri avrebbe inseguito sul pianerottolo Hakaj - il presunto amante- ferendolo a morte con un colpo di pistola al torace. Secondo inon sarebbe il primo litigio tra i due.

