Sport.quotidiano.net - Sci, grave Matilde Lorenzi. Brutto incidente in allenamento per la 20enne azzurra

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Trento, 28 ottobre 2024 -: lasciatrice torinese di Villarbasse, promessa del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano, è rimasta ferita durante undi velocità in pista. L'è avvenuto sulle piste della Val Senales, in Alto Adige. La giovane sciatrice, sorella della slalomista Lucrezia, attualmente in forza nella terza squadra nazionale, stava scendendo lungo la pista Gravand G1 in libera quando gli sci si sono divaricati e laha perso il controllo andando a sbattere violentemente sul ghiaccio, gli attacchi si sono aperti e la giovane è stata scaraventata fuori pista. La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale 'San Maurizio' di Bolzano in elicottero. Nel palmares dellac'è il titolo italiano assoluto conquistato nella passata stagione e il titolo giovani in supergigante a Sarentino.