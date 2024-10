Ilrestodelcarlino.it - Quali zone sono ancora allagate dopo l’alluvione in Emilia Romagna: le ultime notizie

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – Nuova allerta meteo, la 13esima consecutiva, emessa oggi ine valida per la giornata di domani, martedì 29 ottobre. Come oggi, nonpreviste precipitazioni e lo stato di attenzione arancione (criticità moderata) e giallo (criticità ordinaria) è legato al transito delle piene dei fiumi (il Po in particolare) e alla fragilità dei versanti collinari e appenninicil’emergenza maltempo della scorsa settimana. Vediamo in dettaglio la situazione in regione. ALLUVIONE ARGENTANO VERSO CAMPOTTO ZONA AGRITURISMO Allagamenti Nel ferrarese, si continua a lavorare senza sosta a Campotto di Argenta: domani sarà raggiunta e chiusa la rotta dell’Idice, sopraelevando la Strada Provinciale Cardinala di oltre un metro.