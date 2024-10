Ilgiorno.it - Po, passata la piena al ponte della Becca. Il grande fiume è uscito dagli argini nel Pavese

Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pavia, 28 ottobre 2024 – E’attorno a mezzogiorno a Pieve Porto Morone ladelPo che ha raggiunto il livello di 5 metri. Alha raggiunto 3,80 metri, quindi sopra la soglia di attenzione. Il, ha allagato i campi circostanti, ma non ci sono stati danni anche se il livello idrico è stato più alto di quello raggiunto due settimane fa, quando c’è c’erano state piogge copiose e preoccupazioni per i fiumi. Osservato speciale anche il Ticino. A Pavia la fase critica è rientrata soltanto nel momento in cui il livello del Po ha smesso di aumentare ale, di conseguenza, ilAzzurro si è stabilizzato. Il corso d’acqua, infatti, si getta nel Po ale finché ilriceve, in Borgo Basso a Pavia il livello arriva a bordo strada, senza raggiungere le case.