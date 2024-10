Thesocialpost.it - Pallone d’oro, vince Rodri (Manchester City). Real Madrid boicotta la cerimonia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La sorpresa è clamorosa. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano spagnolo Marca e da RCM Sport, il2024 andrà al centrocampista spagnolo, attualmente in forza al. L’annuncio arriva a poche ore dallaufficiale al Theatre du Chatelet, e ha scatenato una bufera in casa, dove erano pressoché certi della vittoria di Vinicius jr., pilastro della squadra campione d’Inghilterra e protagonista con la Nazionale spagnola, ha avuto una stagione eccezionale, coronata ora da uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo del calcio. Tra gli altri candidati che aspiravano al titolo figuravano nomi di alto profilo come appunto Vinicius Jr., Lautaro Martinez (piazzatosi quarto), Jude Bellingham, Erling Haaland e Dani Carvajal.