nelle piazze di milano la zuppa della bontà di progetto arca garantisce pasti caldi ai senzatetto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Torna l’appuntamento con La zuppa della bontà, l’evento di piazza di progetto arca, giunto alla decima edizione e nato con il duplice obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema delle persone senza dimora e di raccogliere fondi - attraverso la distribuzione di confezioni di zuppa da cucinare Milanotoday.it - nelle piazze di milano la zuppa della bontà di progetto arca garantisce pasti caldi ai senzatetto Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Torna l’appuntamento con La, l’evento di piazza di, giunto alla decima edizione e nato con il duplice obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema delle persone senza dimora e di raccogliere fondi - attraverso la distribuzione di confezioni dida cucinare

