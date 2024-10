Montano Lucino, due pedoni investiti da un’auto: uno è grave (Di lunedì 28 ottobre 2024) Montano Lucino (Como) – grave incidente stradale poco prima di mezzogiorno di lunedì 28 ottobre a Montano Lucino, nel Comasco, dove due pedoni sono stati investiti da un’automobile. Si tratta di una donna di 70 anni, che ha riportato un trauma cranico e altri traumi al bacino, alla schiena e ad un arto superiore e di un 76enne, che ha riportato un trauma all'arto superiore. La donna, in gravi condizioni, è stata trasportata all'Ospedale di Circolo di Varese, mentre l'uomo in codice giallo all'Ospedale Sant'Anna di Como. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, accertando le eventuali responsabilità. Da capire, soprattutto, se l’impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali o meno. Lodi, incidente tra due auto: gravissima una 21enne incastrata tra le lamiere. Ilgiorno.it - Montano Lucino, due pedoni investiti da un’auto: uno è grave Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)(Como) –incidente stradale poco prima di mezzogiorno di lunedì 28 ottobre a, nel Comasco, dove duesono statidamobile. Si tratta di una donna di 70 anni, che ha riportato un trauma cranico e altri traumi al bacino, alla schiena e ad un arto superiore e di un 76enne, che ha riportato un trauma all'arto superiore. La donna, in gravi condizioni, è stata trasportata all'Ospedale di Circolo di Varese, mentre l'uomo in codice giallo all'Ospedale Sant'Anna di Como. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, accertando le eventuali responsabilità. Da capire, soprattutto, se l’impatto sia avvenuto sulle strisce pedonali o meno. Lodi, incidente tra due auto: gravissima una 21enne incastrata tra le lamiere.

Montano Lucino, due pedoni investiti da un’auto: uno è grave

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Como, donna di 70 anni trasportata all’ospedale di Circolo di Varese con trauma cranico e lesioni ad arti, schiena e bacino ... (ilgiorno.it)

Montano Lucino: due pedoni di 70 e 76 anni sono stati investiti in via Enzo Ratti. La 70enne è stata soccorsa in codice rosso. (primacomo.it)

Chi ci passa – e particolarmente nell’orario di ingresso o uscita da scuola – lo sa per esperienza: via Varesina, nel tratto tra la rotonda di Lazzago e il confine con Montano Lucini può diventare una ... (comozero.it)