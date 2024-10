Dilei.it - Matthew Perry, la madre rivela le sue ultime parole: “Sapevo che qualcosa stava per accadere”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La scomparsa diha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di milioni di fan e della sua famiglia. A distanza di un anno dalla sua tragica morte, laSuzanne Morrison ha deciso di parlare delleconversazioni avute con il figlio,ndo momenti di rara intimità e struggente premonizione. “cheper” ha confidato la donna, intervistata da Savannah Guthrie nel programma televisivo Today. È la prima volta che Suzanne e altri membri della famiglia condividono pubblicamente il dolore della perdita e il senso di inevitabilità che aleggiava nei giorni precedenti alla scomparsa dell’attore, noto e amato in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing in Friends.