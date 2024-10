Oasport.it - Matteo Berrettini alla vigilia di Bercy: “La Coppa Davis è un sogno, sarò sempre pronto per l’Italia”

Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)a giocare l’ultimo Masters 1000 della stagione, in programma questa settimana sul veloce indoor di Parigi-. Dopo aver raggiunto i quarti di finale all’ATP 500 di Vienna, il tennista romano punta ad un buon risultato anche nel torneo francese per mettere in cascina altri punti importanti e avvicinare ulteriormente il suo obiettivo di essere testa di serie agli Australian Open 2025. Il finalista di Wimbledon 2021 sfiderà al primo turno l’ostico australiano Alexei Popyrin, con all’orizzonte un eventuale secondo impegno contro il numero 5 al mondo Daniil Medvedev. Un sorteggio abbastanza sfavorevole dunque per l’azzurro, che sta cercando di salire di colpi in questo periodo anche per convincere il capitano della Nazionale Filippo Volandri a schierarlo come secondo singolarista azzurro nelle Final Eight dia Malaga.