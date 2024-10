Ilfattoquotidiano.it - Mangiano la pizza nello stesso locale e finiscono (in molti) al pronto soccorso. Il proprietario avverte: “Abbiamo usato olio di cannabis nell’impasto per errore”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Hanno mangiato unae sono finiti alcon gli stessi identici sintomi, tutti riconducibili all’assunzione di THC, uno dei più noti principi attivi della. Che cosa è accaduto? Intanto, siamo nel Wisconsin, in Usa e il ristorante è il Famous Yeti’sdi Stoughton. Secondo quanto riporta il Guardian, iliolo hainavvertitamente l’diche è stato utilizzato per le pizze fatte da martedì a giovedì 24 ottobre, quando è scattato l’allarme. Un cuoco avrebbe preso per sbaglio una tanica dicontenente Delta-9, una forma di THC. Sebbene la marijuana sia illegale in Wisconsin, prodotti a base di THC derivato dalla canapa sono legali. Le autorità sanitarie hanno spiegato che l’in questione può essere impiegato per preparare una vasta gamma di prodotti, dai biscotti ai condimenti.