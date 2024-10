Liberoquotidiano.it - **Liguria: Nardella, 'Pd ha fatto sua parte, tema riguarda alleati'**

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Quattro anni fa il centrosinistra perse per 17 punti percentuali, non c'era proprio partita. Ora si sta ragionando di qualche centinaio di voti differenza. Il Pd molto bene, è al 28 per cento, il doppio di Fdi". Così Darioa 4 di Sera su Rete4. "Ilglidel Pd, noi la nostral'abbiamo fatta. La responsabilità di guidare il centrosinistra è nostra e noi lo dobbiamo fare con un progetto per il Paese".