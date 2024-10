Ilgiorno.it - Incidente a Milano, auto contro moto in via Lampedusa: gravissimo centauro

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 –oggi, lunedì 28 ottobre, in via. Erano da poco passate le 13.40 quando un’e unasi sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio ilciclista, 50 anni, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Rozzano con un grave trauma al torace. Ricoverato in codice giallo il 21enne alla guida dell’. Il giovane ha riportato ferite alla gamba. Sul posto sono accorsi i soccorsi conmedica e due ambulanze. Sul luogo dell’impatto anche la polizia locale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.