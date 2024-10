Iltempo.it - Il mea culpa del dirigente del Pd: "Non sono competente nel campo"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Continua a dividere e a scaldare gli animi il tema della costruzione del Ponte sullo Stretto. Nei giorni scorsi, il componente della direzione del Pd della Calabria e già Assessore al Comune di Reggio Calabria Domenico Francesco Richichi ha sollevato il problema della presunta chiusura del porto di Gioia Tauro e del franco navigabile. Come riporta il comunicato della società Stretto di Messina, "il franco navigabile del ponte sullo stretto è di 72 metri per una larghezza di 600 metri in condizioni ordinarie di esercizio, ovvero a pieno carico delle corsie stradali e con due treni passeggeri in contemporanea. L'altezza di 65 metri è un valore limite di progetto riferito a condizione puramente teoriche di traffico corrispondente al traffico ordinario sommata al contemporaneo passaggio di due treni merci di 400 metri per oltre 6 mila tonnellate di carico".